Dortmund'a bedava sol bek: Bensebaini

Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach'ın yıldız oyuncusu Ramy Bensebaini ile anlaştı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; 28 yaşındaki Cezayirli sol bek oyuncusu Bensebaini, kulübünden gelen yeni sözleşme tekliflerini geri çevirdi. Cezayirli sol bek, kendisini isteyen Dortmund ile anlaşma sağladı.



Dortmund, bonservisi elinde olan sol beki kadrosuna katarak öneml bir atılım yaptı.



Avrupa'da Montpellier ve Rennes formalarını da giyen Bensebaini, 2019 yazında 8 milyon euro karşılığında Gladbach'a transfer olmuştu.



Bensebaini, bu sezon 24 Bundesliga maçında 5 gol atmayı başardı.





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