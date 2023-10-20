Dortmund'a 3 puan ikinci yarıda geldi

Bundesliga'da Borussia Dortmund, Werder Bremen'i sahasında 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Dortmund'a 3 puan ikinci yarıda geldi
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20 Ekim 2023 23:31
Son güncelleme 20 Ekim 2023 23:37
Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Dortmund, sahasında Werder Bremen'i konuk etti.

Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmayı Dortmund tek golle kazanarak maç fazlasıyla zirveye yükseldi.

Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken maçta dakikalar 67'yi gösterdiğinde Julian Brandt, Emre Can'ın asistinda topu filelerle buluşturarak takımına üç puanı getiren isim oldu.

Mücadelede Milli oyuncumuz Salih Özcan karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Dortmund üst üste 5. galibiyetini alarak namağlup şekilde ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Werder Bremen ise 6 puanda kalarak üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

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