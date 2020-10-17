Dortmund, 8 yıllık Hoffenheim krizini bitirdi

Bundesliga'nın 4. hafta mücadelesinde Dortmund, Hoffenheim'ı 1-0 ile geçti ve 8 yıl sonra deplasmanda kazandı.

Haber; Sporx.com
Dortmund, 8 yıllık Hoffenheim krizini bitirdi
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17 Ekim 2020 18:27
Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Dortmund, deplasmanda Hoffenheim'ı 1-0 mağlup etti.

Dortmund'a galibiyeti getiren gol, 76. dakikada Marco Reus'tan geldi. 64. dakikada oyuna dahil olan Reus, takımına 3 puanı armağan etmiş oldu.

Dortmund, 2012'den sonra bir ilki gerçekleştirdi ve 8 yıl sonra Hoffenheim deplasmanında kazandı.

Bu sonucun ardından Dortmund, puanını 9'a çıkarırken, Hoffenheim üst üste 2. mağlubiyetinin ardından 6 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 5. haftasında Dortmund evinde Schalke ike Ruhr derbisine çıkacakken, HOffenheim ise Werder Bremen deplasmanına konuk olacak.



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