Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Dortmund, deplasmanda Hoffenheim'ı 1-0 mağlup etti.



Dortmund'a galibiyeti getiren gol, 76. dakikada Marco Reus'tan geldi. 64. dakikada oyuna dahil olan Reus, takımına 3 puanı armağan etmiş oldu.



Dortmund, 2012'den sonra bir ilki gerçekleştirdi ve 8 yıl sonra Hoffenheim deplasmanında kazandı.



Bu sonucun ardından Dortmund, puanını 9'a çıkarırken, Hoffenheim üst üste 2. mağlubiyetinin ardından 6 puanda kaldı.



Bundesliga'nın 5. haftasında Dortmund evinde Schalke ike Ruhr derbisine çıkacakken, HOffenheim ise Werder Bremen deplasmanına konuk olacak.



