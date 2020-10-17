Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Dortmund, deplasmanda Hoffenheim'ı 1-0 mağlup etti.
Dortmund'a galibiyeti getiren gol, 76. dakikada Marco Reus'tan geldi. 64. dakikada oyuna dahil olan Reus, takımına 3 puanı armağan etmiş oldu.
Dortmund, 2012'den sonra bir ilki gerçekleştirdi ve 8 yıl sonra Hoffenheim deplasmanında kazandı.
Bu sonucun ardından Dortmund, puanını 9'a çıkarırken, Hoffenheim üst üste 2. mağlubiyetinin ardından 6 puanda kaldı.
Bundesliga'nın 5. haftasında Dortmund evinde Schalke ike Ruhr derbisine çıkacakken, HOffenheim ise Werder Bremen deplasmanına konuk olacak.
Dortmund'a galibiyeti getiren gol, 76. dakikada Marco Reus'tan geldi. 64. dakikada oyuna dahil olan Reus, takımına 3 puanı armağan etmiş oldu.
Dortmund, 2012'den sonra bir ilki gerçekleştirdi ve 8 yıl sonra Hoffenheim deplasmanında kazandı.
Bu sonucun ardından Dortmund, puanını 9'a çıkarırken, Hoffenheim üst üste 2. mağlubiyetinin ardından 6 puanda kaldı.
Bundesliga'nın 5. haftasında Dortmund evinde Schalke ike Ruhr derbisine çıkacakken, HOffenheim ise Werder Bremen deplasmanına konuk olacak.