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Dortmund, 3 puanı Mainz'a armağan etti!

Bundesliga'da Borussia Dortmund, sahasında ağırladığı Mainz'a 2-1 yenilirken deplasman ekibi bu sonuçla ligde kalmayı garantiledi.

Kaynak: Sporx.com
Dortmund, 3 puanı Mainz'a armağan etti!
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05 Mayıs 2018 18:25
Bundesliga'nın 33. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Mainz'i konuk etti. Şampiyonlar Ligi bileti kovalayan Dortmund, Mainz'e sürpriz bir şekilde 2-1 yenilirken Mainz, bu galibiyet ile ligde kaldı.

Maça hızlı başlayan Mainz, 4. dakikada Baku ve 13. dakikada Muto'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Dortmund, 16'da Maximillian Philipp'in golüyle farkı bire indirdi ancak başka gol bulamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. 

Dortmund'u deplasmanda mağlup eden Mainz, Bundesliga'da ilk kez rakibini deplasmanda yenmeyi başardı.

ÖMER TOPRAK, İLK YARIYI TAMAMLAYAMADI

Ev sahibi ekipte Milli futbolcu Ömer Toprak, ilk 11'de sahaya çıkarken 38. dakikada sakatlanıp yerini Schmelzer'e bıraktı. Nuri Şahin ise yedek kulübesinde bekledi.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, 55 puanla 3. sırada kalırken Mainz, 36 puana yükselip 14. sırada yer aldı ve ligde kalmayı garantiledi.

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