Bundesliga'nın 33. haftasında, sahasında'i konuk etti. Şampiyonlar Ligi bileti kovalayan Dortmund, Mainz'e sürpriz bir şekildeyenilirken Mainz, bu galibiyet ile ligde kaldı.Maça hızlı başlayan Mainz, 4. dakikada Baku ve 13. dakikada Muto'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Dortmund, 16'da Maximillian Philipp'in golüyle farkı bire indirdi ancak başka gol bulamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.Dortmund'u deplasmanda mağlup eden Mainz, Bundesliga'da ilk kez rakibini deplasmanda yenmeyi başardı.Ev sahibi ekipte Milli futbolcu Ömer Toprak, ilk 11'de sahaya çıkarken 38. dakikada sakatlanıp yerini Schmelzer'e bıraktı. Nuri Şahin ise yedek kulübesinde bekledi.Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, 55 puanla 3. sırada kalırken Mainz, 36 puana yükselip 14. sırada yer aldı ve ligde kalmayı garantiledi.