Almanya Bundesliga 12. hafta maçında Dortmund, sahasında Mönchengladbach ile karşılaştı.



Signal Iduna Park'ta oynanan maçta Dortmund, 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 4-2 kazandı. Konuk ekip, 13. dakikada Reitz, 28. dakikada ise Kone'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Kone'nin golüne 2 dakika sonra Sabitzer cevap verdi ve fark 1'e indi. Dortmund bu golden sadece 2 dakika sonra Füllkrug ile eşitliği yakaladı. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya başlar başlamaz Dortmund, 45. dakikada Bynoe-Gittens'in golüyle 3-2 öne geçti. Ev sahibi ekip 90+7'de Malen ile bir gol daha buldu. Maçta başka gol çıkmadı ve ev sahibi ekip mücadeleyi 4-2 kazandı.



Dortmund'da milli oyuncu Salih Özcan, 67. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla puanını 24'e çıkaran Dortmund, lider Leverkusen ile arasındaki puan farkını korudu (10). Mönchengladbach ise 13 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Lider Leverkusen'e konuk olacak. Mönchengladbach ise Hoffenheim'i ağırlayacak.





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