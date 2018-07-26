  •  
    Ve Süper Lig'den ayrılan EN PAHALI 25 futbolcu
  •  
    Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Stopere Hollandalı boğa
  •  
    Terim'in "Felipe Melo" operasyonu! Yeniden...
  •  
    Galatasaray'a piyango!.. 5 milyon euroluk teklif!
  •  
    G.Saray'dan ilk teklif!.. Defansa Alman panzeri

"Dört büyükler"in borcu 6 yılda yüzde 360 arttı

Türk futbolunun "Dört büyükler"i olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 2012'de 2 milyar 62 milyon lira olan toplam borcu, 2018'in ilk yarısında 9 milyar 500 milyon lirayı geçti.

Kaynak: AA
'Dört büyükler'in borcu 6 yılda yüzde 360 arttı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Temmuz 2018 11:47
Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu, son 6 yılda yüzde 360 arttı.

Türk sporunun lokomotifi konumundaki büyük kulüpler, son yıllarda maddi sorunlarla boğuşuyor. Kulüplerin geldiği son noktada mali devamlılık sıkıntısı yaşanırken borçlar da giderek artıyor.

Kulüpler, zaman zaman sporcularının ve profesyonellerinin ücretlerini ödemede sıkıntı çekerken, artan kur ve borçların faizleri, yüklerini her geçen gün biraz daha ağırlaştırıyor.

Dört büyük kulübün 2012'de 2 milyar 62 milyon lira olan borcu, 2018'in ilk 7 aylık bölümüne kadar yüzde 360 artarak 9,5 milyar lirayı buldu.

En fazla artış 2017'de

"Dört büyükler"in borçlarındaki en fazla artış, 2017'de gerçekleşti.

Ağustos 2012'de 4 kulübün toplam borcu yaklaşık 2,062 milyar lirayken, bu rakam yüzde 25'lik artışla 2013'te 2,6 milyar liraya yükseldi.

Bir sonraki yıl yüzde 35 artarak 3,5 milyar liraya ulaşan borçlar toplamı, 2015 yılında yüzde 32'lik yükselişle 4,6 milyar lira oldu.

Dört büyük kulübün borcu, 2016 yılında sadece yüzde 9 artarak 5 milyar lira olsa da sonraki yıl artış oranı yüzde 41'e (7,171 milyar lira) çıktı. Borçlar, 2018'in ilk 6 aylık bölümünde geçen yıla göre yüzde 34 arttı.

Böylece 2012 yılında yaklaşık 2,1 milyar lira olan borçlar toplamı, 6 yılda yüzde 360 artarak 9,5 milyar liraya ulaştı.

En fazla artış Trabzonspor'da

Son 6 yılda dört büyük kulüp arasında borcu en fazla artan Trabzonspor oldu.

Bordo-mavili kulübün 2012 yılında 177,9 milyon lira olan borcu, 2018'in ilk yarısında yüzde 521 artışla 1,1 milyar liraya yükseldi. 

Söz konusu dönemde Trabzonspor'u yüzde 516 yükselişle Fenerbahçe izlerken, Galatasaray'daki artış oranı yüzde 283, Beşiktaş'ta ise yüzde 259 olarak görüldü. 

Son 6 yıldaki artış

Dört kulübün lira üzerinden son 6 yıldaki borçları ve borçlardaki yüzdelik artış şöyle:

 Takımlar 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018'in ilk yarısı Artış oranı (Yüzde) 
 Beşiktaş  584,9 milyon  628,3 milyon  830,4 milyon   1,117 milyar  1,524 milyar   1,885 milyar   2,1 milyar  259
 Fenerbahçe  568,4 milyon  571,2 milyon  889,2 milyon   1,423 milyar   1,258 milyar   1,753 milyar   3,5 milyar  516
 Galatasaray  731 milyon  1,152 milyar   1,434 milyar  1,703 milyar  1,830 milyar   2,585 milyar  2,8 milyar  283
 Trabzonspor  177,9 milyon  237 milyon   350.7 milyon  407,7 milyon   453 milyon   948 milyon  1,1 milyar  521
 Toplam  2,062 milyar    2,589 milyar   3,504 milyar   4,651 milyar    5,065 milyar   7,171 milyar   9,5 milyar  360
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için