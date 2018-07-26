'Dört büyükler'in borcu 6 yılda yüzde 360 arttı

Dört kulübün lira üzerinden son 6 yıldaki borçları ve borçlardaki yüzdelik artış şöyle:

Takımlar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018'in ilk yarısı Artış oranı (Yüzde) Beşiktaş 584,9 milyon 628,3 milyon 830,4 milyon 1,117 milyar 1,524 milyar 1,885 milyar 2,1 milyar 259 Fenerbahçe 568,4 milyon 571,2 milyon 889,2 milyon 1,423 milyar 1,258 milyar 1,753 milyar 3,5 milyar 516 Galatasaray 731 milyon 1,152 milyar 1,434 milyar 1,703 milyar 1,830 milyar 2,585 milyar 2,8 milyar 283 Trabzonspor 177,9 milyon 237 milyon 350.7 milyon 407,7 milyon 453 milyon 948 milyon 1,1 milyar 521 Toplam 2,062 milyar 2,589 milyar 3,504 milyar 4,651 milyar 5,065 milyar 7,171 milyar 9,5 milyar 360





Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu, son 6 yılda yüzde 360 arttı.Türk sporunun lokomotifi konumundaki büyük kulüpler, son yıllarda maddi sorunlarla boğuşuyor. Kulüplerin geldiği son noktada mali devamlılık sıkıntısı yaşanırken borçlar da giderek artıyor.Kulüpler, zaman zaman sporcularının ve profesyonellerinin ücretlerini ödemede sıkıntı çekerken, artan kur ve borçların faizleri, yüklerini her geçen gün biraz daha ağırlaştırıyor.Dört büyük kulübün 2012'de 2 milyar 62 milyon lira olan borcu, 2018'in ilk 7 aylık bölümüne kadar yüzde 360 artarak 9,5 milyar lirayı buldu."Dört büyükler"in borçlarındaki en fazla artış, 2017'de gerçekleşti.Ağustos 2012'de 4 kulübün toplam borcu yaklaşık 2,062 milyar lirayken, bu rakam yüzde 25'lik artışla 2013'te 2,6 milyar liraya yükseldi.Bir sonraki yıl yüzde 35 artarak 3,5 milyar liraya ulaşan borçlar toplamı, 2015 yılında yüzde 32'lik yükselişle 4,6 milyar lira oldu.Dört büyük kulübün borcu, 2016 yılında sadece yüzde 9 artarak 5 milyar lira olsa da sonraki yıl artış oranı yüzde 41'e (7,171 milyar lira) çıktı. Borçlar, 2018'in ilk 6 aylık bölümünde geçen yıla göre yüzde 34 arttı.Böylece 2012 yılında yaklaşık 2,1 milyar lira olan borçlar toplamı, 6 yılda yüzde 360 artarak 9,5 milyar liraya ulaştı.Son 6 yılda dört büyük kulüp arasında borcu en fazla artan Trabzonspor oldu.Bordo-mavili kulübün 2012 yılında 177,9 milyon lira olan borcu, 2018'in ilk yarısında yüzde 521 artışla 1,1 milyar liraya yükseldi.Söz konusu dönemde Trabzonspor'u yüzde 516 yükselişle Fenerbahçe izlerken, Galatasaray'daki artış oranı yüzde 283, Beşiktaş'ta ise yüzde 259 olarak görüldü.