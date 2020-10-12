Dört büyüklerde loca hazırlığı

17 Ekim'den itibaren tüm lig ve kupa maçlarına locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacak. Her kulüp, boşta kalan loca sayısına göre farklı planlama yapacak .



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetimi, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirmenin ardından TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar verdi.



Süper Lig TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulama, 17 Ekim'den itibaren başlayacak. Bu karar, pandemi nedeniyle tribün gelirleri sıfıra inen kulüpleri biraz olsun rahatlamasını sağlayacak. Üç büyükler, farklı planlamalarla localarını açacak.



TAKIM / LOCA

Beşiktaş = 147

Fenerbahçe = 64

Galatasaray = 198

Trabzonspor = 122



G.SARAY: "MAÇ MAÇ SATILABİLİR"



Galatasaray yönetime göre bu kara stada seyirci alınmasının da önünü açacak. Sarı-kırmızılılar; Almanya'daki sınırlı sayıda seyirci uygulamasının Türkiye'ye örnek olabileceğini düşünüyor. Türk Telekom Stadyumun'da 198 loca bulunuyor. 99 boş locanın 44'ü yenileme sürecinde. 55 loca taraftarları bekliyor. Galatasaray'da locaların maç maç satılması planlanıyor.



FENERBAHÇE LOCALARI YENİLEDİ



Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda loca sayısı 64 ancak 1907 Tribünü de loca sayılıyor. Buraya yaklaşık 600 taraftar alınabilecek. San-lacivertli yönetim. sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde tüm localarıı yeniledi. Uzun camlar ile oturma alanları ayrıldı. Maske ve dezenfektan noktaları hazırlandı. 2018'de 100-200 bin Euro arası fiyatı olan localar, maç maç satılmayacak.



BEŞİKTAŞ'I 1650 KİŞİ İZLEYECEK



Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ta 1, 2 veya 3 sezonluk olarak satılan localar, kulübe 5-10 milyon dolar arası bir gelir sağlıyor. Stadın localarındaki seyirci kapasite sayısı 3 bin 273. Yeni karara göre maçları bin 650 kişi izleyebilecek. Ancak yemek servisi olmayacak. Sosyal mesafe kurallarına göre loca planlamalarının yenilenmesi bekleniyor.



