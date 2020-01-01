Dört büyükler, ne kadar harcayabilecek?

HARCAMALAR KABARDI

3 KULÜPTE ARTIŞ YOK

BÜYÜKLERİN TRANSFER RAPORU

Transfer yapabilir

Satış olmadan transfer yapamaz

142 milyon TL kaynak yaratmalı

Transfer yapabilir

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerinde revize yaptığını açıkladı.Dört büyükler baz alındığında Fenerbahçe, transfer yapamaz durumda ve aynı zamanda ceza almamak için kaynak yaratmak zorunda. Beşiktaş'ın mali durumu başa baş iken Galatasaray ve Trabzonspor ise transfer yapabilir düzeyde. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un futbol operasyonları ocak ayındaki mali raporlarının ardından netlik kazanacak.Dört büyükler arasında en ciddi durumdaki Fenerbahçe'nin mali tablosuna bakıldığında 142 milyon TL ekside olduğu görülüyor. Sarı-lacivertlilerin 31.10.2019'da KAP'a yaptığı bildirimde toplam gideri 434 milyon 217 bin TL. Fener'in harcama limiti %30 sapmayla 292 milyon 150 bin TL olarak ortaya çıkıyor. Böylece Kanarya, 142 milyon TL fazla harcama yapmıştı. Fener, kaynak yaratmak zorunda aksi takdirde transfer yasağından puan silmeye kadar cezalarla karşı karşıya kalacak.Beşiktaş'ta tabloya bakıldığında yüzde 30 sapmayla birlikte eşitlik durumu var. Siyah-beyazlılar, ocakta transfer yapmak için futbolcu satışı yapmak zorunda. Galatasaray'ın harcayabileceği limit 100 milyon TL civarında görünüyor ancak UEFA ile yapılan FFP anlaşması devam ediyor. Öte yandan Konya, Sivas ve Denizli'nin limitleri artmadı. Rize, Kayseri ve Yeni Malatya'daki değişim farkı ise yüzde 2'yi geçmedi.– 586 milyon TL /– 357 milyon TL /– 291 milyon TL /– 157 milyon TL /