Dört büyükler, 'iddaa'dan daha fazla pay istiyor

Dört büyük kulübün başkanının katıldığı HaberTürk yayınında, Ahmet Nur Çebi ve Ali Koç iddaa gelirleriyle ilgili konuştu.



İşte başkanların sözleri:



"BU DA BİZİ ZORLUYOR"



AHMET NUR ÇEBİ: Geçmişte sponsor gelirleri azdı. Bugün artık öyle değil. Taraftar güzel stat istiyor. İyi futbol istiyor. Artık her şey değişti. Bu da bizi zorluyor. Amatör sporlar var mesela. Birçok kulübümüzde var. Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun buraya kaynak aktarıyoruz dedi. Vergilerinizi ödeyin geri alırsınız. Bu aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin geliri. Aylardan beri yatırıyoruz ama bize bir şey vermiyorlar. Vergi yüzde 40'a çıktı. Pandemi döneminde herkese kolaylık sağlanırken biz sıkıntı içinde kaldık. Çok büyük İddaa gelirleri var. Buradan bizim aldığımız pay her geçen gün aşağı düşmekte.



"YÜZDE 4.5'TAN BİNDE 4.5'A"



ALİ KOÇ: Devletimiz sağolsun, Bankalar Birliği sağolsun. Kronik hale gelmiş, borç yapısını yeniden yapılandırdılar. Nefes aldık. Yapılabilir en iyisini yaptılar. Bizim maliyetleri düşürüp, gelirleri arttırmamız lazım. Burada en önemli husus İddaa gelirleri. Bakanlığımız çok güzel çalışmalar yaptı. Canlı bahis koydular mesela. Spor müsabakası oynanırken bahisleri yaptılar. Bu illegal bahisi engelledi. Toplam legal bahis 2020 tahmini 8,5 milyar dolara çıktı. Bu hatırı sayılır para. Artan ilgiden sonra kulüpler ne almış, 2013'te 266 milyon lira almış, 140 milyon dolarmış o dönem. 2020'de tahmini 320 milyon lira almışız dolar olarak 46 milyona düşmüş. Yüzde 4,5'tan binde 4,5'ta tutulmuş iddaa gelirleri. İnanıyorum ki doğru oluşumlarla bunu hayata geçirebiliriz.



