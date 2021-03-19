Dört büyük kulüp, 7+2 için imza atıyor

Son yıllarda katlanarak büyüyen borçlarını çevirmekte çok zorlanan dört büyük kulüp, yeniden yapılandırma için Bankalar Birliği ile anlaşmaya vardı. Kulüpler ve alacaklı bankalar arasında uzun süren görüşmeler sonunda yapılandırmanın vadesi ve koşulları üzerinde kesin mutabakata varıldı.



Buna göre daha önce imzalanan 2 yılı anapara ödemesiz ve 5 senelik olan anlaşma, 9 yıl olarak revize edilecek. 7+2 yıl olarak imzalanacak anlaşmaya göre kulüpler 2 yıl boyunca anapara ödemesi yapmayacak. Anapara ödemesi 3. yıldan itibaren başlayacak.



Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları bugün Denizbank Genel Müdürlüğü'nde bir araya gelecek. Ziraat Bankası, Halkbank, Denizbank ve Yapı Kredi'nin genel müdürleri ve temsilcilerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de toplantıda yer alacak.



Zirvede yeniden yapılandırmanın koşulları son kez masaya yatırılacak ve taraflar kritik konularda görüş alışverişinde bulunacak. Bankalar Birliği'nin, kulüpler ile bankaların daha önce birlikte belirledikleri planı onayladığı ve 7+2 yıllık yeniden yapılandırma anlaşması için mutabakat sağlandığı aktarıldı.



Bugünkü zirvede kulüpler ile bankaların yeni yapılandırmaya imza atacağı ve anlaşmanın daha sonra kamuoyuna resmen duyurulacağı vurgulandı.



