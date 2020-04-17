Dornazalfa ilacı nedir, Koronavirüs ilacı Türkiye'de bulundu mu? Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı

Koronavirüs üzerine araştırma yapan Prof. Ercüment Ovalı geliştirdiği ilacın ismini açıkladı. Dornaz Alfa isimli ilacının koronavirüs tedavisinde oldukça etkili olabileceğini belirten Ovalı, yaptıkları çalışmalarda etkili sonuçlar aldıkları koronavirüs ilacının işe yarayabileceğini söyledi. Koronavirüs ilacı ile ilgili detaylı bilgiler burada.

17 Nisan 2020 15:07
Dornazalfa ilacı nedir, Koronavirüs ilacı Türkiye'de bulundu mu? Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı
Profesör Doktor Ercüment Ovalı, koronavirüse karşı ekibinin geliştirdiği ilacın işe yaradığını açıkladı. Ercüment Ovalı koronavirüs ilacı konusunda işe yarar gelişmelerin olduğunu ve 1 aydır üzerinde çalıştıklarını söyledi. Korona ilacının isminin Dornaz olduğunu ve alfa hastaların tedavisinde kullanılırsa işe yarayabileceğini söyledi.
Ercüment Ovalı 23 Nisan'da koronavirüs ilacının tedavisini sağlayabileceğini düşündüğü ilacın ismini açıklayacağını ancak daha önceden insanların kullanabilmesi için beklemek istemediğini belirtti. Açıklamasında ilacın isminin Dornaz olacağı koronavirüs ilacı olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Profesör Doktor Ercüment Ovalı'nın twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

"1 aydır lab.da çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyorki insanların hayatını kurtarabilir. Insanların hayatından gün çalmak istemedik..Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarima tesekkur ederim"



DORNAZ ALFA İLACI NEDİR?

Dornaz alfa (Rekombinan insan DNaz), human DNaz I enziminin rekombinan formudur. Bu nedenle "rekombinant human DNAz" (rhDNaz) olarak da adlandırılır. Bu ilaç, KF (Kistik Fibrozis) hastalarının mukusundaki nekroza uğramış nötro fillerden açığa çıkan çok miktardaki serbest DNA'yı yıkmak ve böylece solunum yolu sekresyonlarının viskoelastisitesini azaltmak, mukusun klirensini artırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla geliştirilmiştir.

Diğer Haberler

Musa Çağıran: 'Uğurcan, Türkiye'nin bir numaralı kalecisi' Trabzonspor

Musa Çağıran: "Uğurcan, Türkiye'nin bir numaralı kalecisi"
En güzel 23 Nisan şiiri (23 Nisan mesajları 2020) Gündem

En güzel 23 Nisan şiiri (23 Nisan mesajları 2020)
Ramazan'da pide çıkacak mı? Ramazan Pidesi yasaklanacak mı Gündem

Ramazan'da pide çıkacak mı? Ramazan Pidesi yasaklanacak mı
Edevlet 1000 TL yardım parası sorgula (destek ödemesi) Gündem

Edevlet 1000 TL yardım parası sorgula (destek ödemesi)
PTT'den 1000 TL yardım parası başvurusu nasıl yapılır Gündem

PTT'den 1000 TL yardım parası başvurusu nasıl yapılır
1000 TL destek için başvuru (Sosyal destek ödemesi başvuru formu) Gündem

1000 TL destek için başvuru (Sosyal destek ödemesi başvuru formu)
1000 TL yardım başvuru formu doldur Gündem

1000 TL yardım başvuru formu doldur
1000 TL destek ödemesi sosyal yardım kimlere yapılacak? Sosyal yardım sorgulama sayfası… Gündem

1000 TL destek ödemesi sosyal yardım kimlere yapılacak? Sosyal yardım sorgulama sayfası…
23 Nisan Süslemeleri, 23 Nisan çizimleri (23 Nisan pencere süsü) Gündem

23 Nisan Süslemeleri, 23 Nisan çizimleri (23 Nisan pencere süsü)
Daha fazla göster
1

James'in karantinada seyahat paylaşımı
2

Sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?
3

Koronavirüsü yenen doktordan 'C ve D vitamini ile zerdeçal tüketimi' önerisi
4

Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e mesaj var
5

Koronavirüs salgınında son 24 saat
6

Falcao koronavirüs salgını bitmesi için dua istedi
7

Koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerileri
8

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
9

İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölümler 16 bini geçti
10

Avusturyalı boksör Müslüman oldu
yukarı ok