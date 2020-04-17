Dornazalfa ilacı nedir, Koronavirüs ilacı Türkiye'de bulundu mu? Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı

Profesör Doktor Ercüment Ovalı, koronavirüse karşı ekibinin geliştirdiği ilacın işe yaradığını açıkladı. Ercüment Ovalı koronavirüs ilacı konusunda işe yarar gelişmelerin olduğunu ve 1 aydır üzerinde çalıştıklarını söyledi. Korona ilacının isminin Dornaz olduğunu ve alfa hastaların tedavisinde kullanılırsa işe yarayabileceğini söyledi.Ercüment Ovalı 23 Nisan'da koronavirüs ilacının tedavisini sağlayabileceğini düşündüğü ilacın ismini açıklayacağını ancak daha önceden insanların kullanabilmesi için beklemek istemediğini belirtti. Açıklamasında ilacın isminin Dornaz olacağı koronavirüs ilacı olarak değerlendirilebileceğini söyledi.Profesör Doktor Ercüment Ovalı'nın twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:"1 aydır lab.da çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyorki insanların hayatını kurtarabilir. Insanların hayatından gün çalmak istemedik..Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarima tesekkur ederim"Dornaz alfa (Rekombinan insan DNaz), human DNaz I enziminin rekombinan formudur. Bu nedenle "rekombinant human DNAz" (rhDNaz) olarak da adlandırılır. Bu ilaç, KF (Kistik Fibrozis) hastalarının mukusundaki nekroza uğramış nötro fillerden açığa çıkan çok miktardaki serbest DNA'yı yıkmak ve böylece solunum yolu sekresyonlarının viskoelastisitesini azaltmak, mukusun klirensini artırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla geliştirilmiştir.