Dornaz alfa nedir anlamı ne demek? Dornaz alfa ilacı ne işe yarar, ne için kullanılır?

Koronavirüs salgını için dornaz alfa ne demek cevabı hastalıktan kurtulmak isteyenler ve yakınları tarafından dornaz alfa ilacının bulunduğu belirtiliyor. Dornaaz alfa ilacının toplum tarafından insanlığa iyi gelebileceği ifade edilirken salgın hastalıktan Türkiye'de etkin sonuç alınabilecek ilacın geliştirilebildiği düşünülüyor. Koronavirüs dornaz alfa ilacı Profesör Ercümen Ovalı tarafından ve ekibi tarafından geliştirilen ilaca verilen isim. İşe yaradığı belirtiliyor ve Prof. Dr. Ercüment Ovalı tarafından koronavirüs için kullanılabileceği ifade ediliyor.Dornaz alfa ilacı solunum yolu enfeksiyonlarının sıklık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla geliştirilen ve genelde Kistik fibroziste (KF) kistik fibrozis transmembran regülatör (KFTR) proteininin işlev bozukluğunun tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.Dornaz alfa (Rekombinan insan DNaz), human DNaz I enziminin rekombinant formudur, bu nedenle "rekombinant human DNAz" (rhDNaz) olarak da alandırılır. Bu ilaç, KF hastalarının mukusundaki nekroza uğramış nötrofillerden açığa çıkan çok miktardaki serbest DNA'yı yıkmak ve böylece solunum yolu sekresyonlarının viskoelastisitesini azaltmak, mukusun klirensini artırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sıklık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla geliştirilmiştir.1961'de Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniveristesi Tıp fakültesinde başladığı tıp eğitimini 1985 yılında 19 Mayıs Üniversitesi'nde, İç hastalıkları ihtisasını aynı üniversitede 1991'de Hematoloji üst ihtisasını 1997'de Marmara Üniversitesi Tıp fakültesinde tamamladı.Öğretim üyeliği hayatına 1992 KTÜ iç hastalıklarında başlayan Ovalı, 1994'de Doçent 1999 da Profesör oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Hematoloji bilim dalında öğretim üyeliği görevini yaparken 1 Aralık 2010'dan sonra Acıbadem Labcell hücre laboratuvarı ve Kordon kanı bankası Mesul Müdürü oldu. 59'u yurt dışı makale olmak üzere 370 den fazla yayına sahip olup, yurt dışı yayınlarının citation oranı 2.5 dir.Son 18 yıldır hücresel tedavi ürünlerinin geliştirilmesi ve klinik uygulaması ilgili olarak çalışmaktadır. İlk olarak 1998-2007 arasında KTÜ Kemik iliği nakli Merkezi Sorumluluğunu yürüttü. Yine bu süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı Kemik iliği nakli Komisyonunda üye ve Kordon kanı bankaları Koordinasyon kurulunda başkan olarak görev yaptı.