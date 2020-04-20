Dornaz alfa ilacı nedir, Koronavirüs ilacı Türkiye'de bulundu mu? Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı

Dornaz alfa ilacının Türkiye'de geliştirildiği ve koronavirüs tedavilerinde kullanılabileceği belirtildi. Profesör Doktor Ercüment Ovalı'nın ekibi ile birlikte Türkiye'de koronavirüs ilacı geliştirmeye yönelik çalışmalarının son aşamaya geldiği belirtildi. Koronavirüs ilacının Dornaz alfa olarak piyasaya sürülebileceği ve insanların bu ilacı kullanabilmesinin mümkün olabileceğini belirtti. Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın ekibiyle geliştirdiği insanlık hayatını kurtarabilir dediği ilacın hangisi olduğu, nasıl kullanılacağı ve koronavirüs hastalığının nasıl işe yarayabileceğini Ercüment Ovalı'nın attığı tweet'ten öğrendik.Ercüment Ovalı 23 Nisan'da koronavirüs ilacının tedavisini sağlayabileceğini düşündüğü ilacın ismini açıklayacağını ancak daha önceden insanların kullanabilmesi için beklemek istemediğini belirtti. Açıklamasında ilacın isminin Dornaz olacağı koronavirüs ilacı olarak değerlendirilebileceğini söyledi.Profesör Doktor Ercüment Ovalı'nın twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:"1 aydır lab.da çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyorki insanların hayatını kurtarabilir. Insanların hayatından gün çalmak istemedik..Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarima tesekkur ederim"