Dornaz alfa ilacı nedir, Koronavirüs ilacı Türkiye'de bulundu mu? Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı

Koronavirüs ilacı olabilecek Dornaz alfa ilacının Prof. Dr Ercüment Ovalı tarafından geliştirildiği belirtildi. Ekibi tarafından dornaz alfa ilacının olumlu sonuçlarını gördüklerini söyleyen Ovalı, koronavirüs tedavisinde Türkiye'de bu ilacın kullanılabileceğini belirtti. Profesör Ovalı'nın açıklamasının ardından herkes koronavirüs ilacının Türkiye'de bulunup bulunmadığını sorgulamaya başladı. Özellikle ilacın alfa hastalar tarafından Dornaz alfa ilacının kullanılabilmesinin mümkün olduğunu söyledi. Haberimizde koronavirüs ilacı olabileceği söylenen Dornaz detayları bulunuyor.

20 Nisan 2020 07:55
Dornaz alfa ilacı nedir, Koronavirüs ilacı Türkiye'de bulundu mu? Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı
Dornaz alfa ilacının Türkiye'de geliştirildiği ve koronavirüs tedavilerinde kullanılabileceği belirtildi. Profesör Doktor Ercüment Ovalı'nın ekibi ile birlikte Türkiye'de koronavirüs ilacı geliştirmeye yönelik çalışmalarının son aşamaya geldiği belirtildi. Koronavirüs ilacının Dornaz alfa olarak piyasaya sürülebileceği ve insanların bu ilacı kullanabilmesinin mümkün olabileceğini belirtti. Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın ekibiyle geliştirdiği insanlık hayatını kurtarabilir dediği ilacın hangisi olduğu, nasıl kullanılacağı ve koronavirüs hastalığının nasıl işe yarayabileceğini Ercüment Ovalı'nın attığı tweet'ten öğrendik.

KORONAVİRÜS İLACI DORNAZ ALFA İLACI İŞE YARIYOR MU?
Ercüment Ovalı 23 Nisan'da koronavirüs ilacının tedavisini sağlayabileceğini düşündüğü ilacın ismini açıklayacağını ancak daha önceden insanların kullanabilmesi için beklemek istemediğini belirtti. Açıklamasında ilacın isminin Dornaz olacağı koronavirüs ilacı olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

PROF. DR. ERCÜMENT OVALI'NIN KORONAVİRÜS İLACI AÇIKLAMASI
Profesör Doktor Ercüment Ovalı'nın twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

"1 aydır lab.da çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyorki insanların hayatını kurtarabilir. Insanların hayatından gün çalmak istemedik..Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarima tesekkur ederim"






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