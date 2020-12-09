"Dördüncü hakem Sebastian Coltescu, FIFA listesinden çıkarılmıştı"

Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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'Dördüncü hakem Sebastian Coltescu, FIFA listesinden çıkarılmıştı'
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09 Aralık 2020 01:37
Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakem Sebastian Colţescu'nun, Pierre Webo'ya ırkçı söyleminin ardından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Rumen Gazeteci Emanuel Roşu, Sebastian Coltescu'nun kısa bir süre önce FIFA listesinden çıkarıldığını ve Rumen hakemin, Avrupa'da son maçına çıktığını öne sürdü.

Konuyla ilgili paylaşım yapan gazeteci Emanuel Roşu "PSG - Başakşehir maçının hakemi Sebastian Coltescu, iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldı. PSG-Başakşehir maçı, Coltescu'nun Avrupa organizasyonlarında aldığı son görev olacaktı" ifadelerini kullandı.





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