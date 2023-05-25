Dopingle suçlanan Simona Halep, duruşmasının ertelenmesinden şikayet etti

Dopingle suçlanan Rumen tenisçi Simona Halep, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yasaklı madde kullanma ve biyolojik pasaportundaki usulsüzlükler nedeniyle son sekiz ayda iki kez doping yapmakla suçlanan Rumen tenisçi Simona Halep, duruşmasının üç kez ertelenmesi nedeniyle mağdur duruma düştüğünü savundu.



Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan eski dünya 1 numarası Halep, "Uluslararası Teniste Dürüstlük Ajansı (ITIA), üçüncü kez duruşmayı, bir ay sonrasına erteledi. Bu durumun sürekli tekrarlanması, beni kahrediyor. Ekimden bu yana yargılanmayı bekliyorum." ifadelerini kullandı.



Doping test sonuçlarının pozitif çıkmasına yol açan maddenin, kullandığı bir vitamin takviyesinden kaynaklandığını ve bunu uzmanların raporuyla aralık ayında ITIA'ya sunduğunu kaydeden 31 yaşındaki tenisçi, "Hızlı yargılanma talebinde bulunmama ve buna hakkım olmasına rağmen, duruşmalar ertelenmeye devam ediyor. 8 aydır hiçbir turnuvaya katılamıyorum. Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon'ı kaçırarak kaybettiğim puanlar ve dünya sıralamasında yaşadığım düşüşün yanı sıra profesyonel oyuncu olarak itibarım da büyük yara aldı. Zihinsel yönden yaşadığım zorluklardan bahsetmiyorum bile." değerlendirmesinde bulundu.



Kariyerinde Fransa Açık ve Wimbledon şampiyonlukları bulunan Halep'in lisansı, yasaklı "roxadustat" maddesini kullandığı gerekçesiyle ekim ayında askıya alınmıştı. ITIA, biyolojik pasaportundaki usulsüzlükler nedeniyle Halep'in ikinci kez dopingle suçlandığını geçen hafta duyurmuştu.



