Dopinge karşı, şampiyonalara bireysel katılım kaldırıldı

Çocuk fitness kategorisine büyük talep

Bilek güreşi okul sporlarına katıldı

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu, müsabakalarda bireysel sporcularda doping çıkması üzerine, tedbiren Türkiye'deki şampiyonaları kulüpler arası seviyede yapmaya başladı.Aksu ilçesi Kundu Turizm Bölgesi'nde 61 ülkeden bin 350 sporcunun katılımıyla düzenlenen 40. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası devam ediyor.Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de vücut geliştirmede 10 bine yakın sporcu bulunduğunu söyledi.Daha standart, iyi hizmet veren, bilinçli antrenörlerle bu sporun yaygınlaşmasını hedeflediklerini vurgulayan Kurt, "Ülke geneline baktığımızda, vücut geliştirme futbol kadar yaygın bir branş. Yaklaşık 10 bin salon var. Binlerce insan bu salonlardan istifade ediyor." dedi.Federasyon Başkanı Kurt, vücut geliştirmenin bireysel bir spor olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:"Herkes muhitinde, etrafında bulunan salonlarda birilerinin tavsiyesiyle isteyerek ya da istemeyerek takviyeler alabiliyor. Ama bu ileride müsabık olduklarında doping testleriyle karşılarına çıkıyor. Bu da federasyonumuzu güç durumda bırakıyor. Bunu büyükler kategorisinde kontrol edebilmek için vücut geliştirme müsabakalarının illa kulüpler arası olmasını istiyoruz. Bir kulübe bağlı olacaksınız, bir antrenörünüz olacak ve form dolduracaksınız. Antrenörünüz ve kulüp idarecisi sizin bu samimiyetinizi destekleyecek. Yarışmalara bireysel katılımlarda federasyonumuzu zor durumda bırakmayalım. Bütün hedefimiz kulüp ve antrenörleri de işin içine sokarak mücadelemizi devam ettirmek. Birilerinin insanlarımızın sağlığıyla oynamalarına asla müsaade etmeyeceğim. Bunda da çok başarılıyız. İnanın elimizden geldiği kadar yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. Her geçen gün sayılarda bir takım azalmalar yaşıyoruz ama bireysel bir spor olduğu için bazen müsabakalarımızda dopingli sporcular da çıkabiliyor. Mücadele sırasında bir takım olumsuzlukların yaşanması normal ama zamanı geldiğinde hiç yaşanmayacağına inanıyoruz."Federasyon olarak daha çok fitness branşlarına yönelmeye çalıştıklarını anlatan Kurt, bunun için de çocuk fitness kategorilerine yoğunlaştıklarını belirtti.Kurt, bu kategoride Avrupa ve dünyada yapılan yarışmalarda çok başarılı sonuçlar aldıklarını aktararak, "Velilerin bu kategoriye büyük talepleri var. Yeni bir branş olduğu için alttan yaygınlaştırarak sporcu sayımızı biraz daha güçlendirme imkanı bulacağız." ifadesini kullandı.Başkan Kurt, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Genel Müdürlüğü ile yaptıkları toplantılar sonucunda bilek güreşinin okul sporlarına dahil olmasına karar verildiğini de belirtti.Üniversite öğrencilerinden sonra artık lise öğrencilerinin de okul sporlarında bilek güreşi yapabileceğini anlatan Kurt, "Böylece genç sporcuların taranması, yetiştirilmesi biraz daha hızlanacak. Okul sporlarında bilek güreşi olmadığı için sporcu ile geç buluşuyorduk. Onlara bir şeyler kazandırana kadar da yaşları geçiyor. Okul sporlarında bilek güreşi müsabakalarının başlaması, bizi gelecek adına çok umutlandırıyor." değerlendirmesini yaptı.