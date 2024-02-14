Doping yapan Kenyalı atlete 8 yıl men

Kenyalı atlet Sarah Chepchirchir, doping yaptığı gerekçesiyle 8 yıl men cezası aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Doping yapan Kenyalı atlete 8 yıl men
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14 Şubat 2024 20:09
Kenyalı atlet Sarah Chepchirchir'e doping yaptığı gerekçesiyle 8 yıl men cezası verildi.

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, doping numunesinde testosterona rastlanan 39 yaşındaki sporcu, 22 Aralık 2023'ten itibaren 8 yıl boyunca atletizm faaliyetlerine katılamayacak.

Chepchirchir, 2017 yılında atletizmde sezonun 6 büyük yarışından biri olan Tokyo Maratonu'nu kadınlarda kazanmıştı.

Kenyalı atlet, 2019 yılında da biyolojik pasaportundaki anormallikler nedeniyle 4 yıl men cezası almıştı.

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