  •  
    Gözler hukukçularda! 'Olur' denirse G.Saray...
  •  
    Ve FIFA resmen açıkladı; 20 kişiden 1 Cengiz oldu
  •  
    Süper Lig'de 8 haftada TAM %400 değer artışı!..
  •  
    Terim raporunu verdi; "Görmek dahi istemem"
  •  
    2019 için bir operasyon! 5 yolcu, 2 nokta transfer

Doping testinde kokain çıktı! TFF'den 4 yıl men...

Türkiye liglerinde üç farklı takımın formasını giyen ve Süper Lig'de de 12 resmi müsabakaya çıkan Türk futbolcu K.B'nın yapılan doping kontrolünde kokaine rastlandı.

Kaynak: Sporx.com
Doping testinde kokain çıktı! TFF'den 4 yıl men...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2018 14:21
SPORX ÖZEL - Ve Türkiye Futbol Federasyonu yargı organları 2017-18 sezonunun son haftasında yapılan doping kontrolleri sonrası numunesinde kokain maddesine rastlanan futbolcu K.B'yi 4 yıl men cezasına çarptırdı.

Türkiye liglerinde üç farklı takımın formasını giyen ve Süper Lig'de de 12 resmi müsabakaya çıkan Türk futbolcu K.B ile ilgili Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ile birlikte yürütülen incelemede sona gelindi.

Geçen sezonun son haftasında müsabaka sonrası yapılan doping testinde numunesi alınan ve A numunesi açıldıktan sonra yasaklı madde kullandığı ortaya çıkan futbolcu K.B'nin verdiği savunmada kokain aldığını itiraf ettiği ve B numunesinin açılmasını istemediği ortaya çıktı.

Genç futbolcunun annesinin kanser hastalığına yakalanmasını öğrendikten sonra bu maddeyi aldığını itiraf ettiği ve yargılamanın biran evvel yapılmasını istediği ifade edildi.

Geçen sezon Mayıs ayında alınan numuneleri Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (TDMK) tarafından yürütülen çalışmayla sonuçlandırılırken kısa bir süre önce TFF'nin önüne gelen dosya ile ilgili Profesyonel Disiplin Kurulu'nun futbolcu K.B hakkında 4 yıl men cezasına hükmettiği ortaya çıktı.

Kurulun karar aşamasında dopingle mücadele komisyonu üyesinin de yer aldığı oyuncunun verdiği savunmada kokain aldığını ve bunun gerekçesini anlattığı belirtildi.

Tedbirli olarak sevkinden dolayı sezon başından bu yana forma giyemeyen futbolcu K.B'nin bu kararın kendisine tebliğinden sonraki 7 gün içinde Tahkim Kuruluna itiraz etme hakkı bulunduğu ve kararın kesinleşmesinin ardından Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) resmi sitesinde kararı duyuracağı öğrenildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için