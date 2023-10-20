Doping testi pozitif çıktı, 2 yıl men cezası aldı!

Monza forması giyen Papu Gomez, doping testi pozitif çıktığı için futboldan 2 yıl men cezası aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Doping testi pozitif çıktı, 2 yıl men cezası aldı!
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20 Ekim 2023 14:48
Sevilla'dan ayrıldıktan sonra Monza'ya imza atan Papu Gomez'e kötü haber geldi.

Arjantinli, 2022 Dünya Kupası'ndan hemen önce yapılan doping testi pozitif çıktı.

Relevo'nun haberine göre; 2 sezon men cezası alan 35 yaşındaki Papu Gomez, futbolu bırakma kararı aldı.

Tecrübeli oyuncu, test yapılmadan bir kaç gün önce kendini iyi hissetmediği ve çocuklarından birinin şurubunu içtiğini, dopingin de bundan kaynaklanmış olabileceğini savundu.

Yetkililer bu mazereti kabul etmezken, aldığı ceza sonrası Gomez'in resmi olarak futbolu bırakacağını açıklaması bekleniyor.

Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanan yıldız isim, Atalanta ve Sevilla gibi takımların da formalarını giydi. Gomez, toplamda 637 maça çıkarken 115 gol, 114 asist yaptı.

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