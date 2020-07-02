Doom ve Doom 2 yenilendi: 120 FPS

Doom ve Doom 2 adına hazırlanan geniş ekran desteği ile 120 FPS özelliği sonunda kullanıcıların beğenisine sunuldu. id Software tarafından geliştirilen bu yapımlar 30 yılı devirmek üzere.



27 yıl önce piyasaya sürülen Doom ile 26 yıl önce piyasaya sürülen Doom 2, geçen yıldan beri hem Android hem de iOS kullanıcıları tarafından oynanabiliyor. Geliştirici firma, söz konusu olan bu oyunların grafiklerini 16:9 formatına göre yeniden yapılandırdı.



Doom ve Doom 2 için geniş ekran desteği ve 120 FPS özelliği



Geniş ekranların ve mobil cihazların vazgeçilmez oyunu olmak amacı ile projelerini bir bir hayata geçiren id Software, nişan simgesinin genişletildiğini açıkladı. 29 yıllık firma, DeHackEd isimli mod tasarlama yazılımını resmen desteklediğini de duyurdu.



Ekranda yer alan mini haritaya kronometre eklediğini söyleyen ABD merkezli yapım şirketi, bunu rekor kırmak ve kırdığı rekoru herkese göstermek isteyen oyuncuları düşünerek eklediğini aktardı. Bundan böyle hem iOS hem de Android kullanıcıları 120 FPS eşliğinde Doom oyunları ile vakit geçirebilecek.



Bu seçeneğin dışında 30 FPS ve 60 FPS gibi daha düşük görüntü frekanslarını da tercih edebilirsiniz. Bilindiği üzere bu seçenekler, iOS ve Android dışında, PC kullanıcıları tarafından da kullanılabiliyor.



Geniş ekran ile oyun oynamayı sevenlerin yüzünü güldüren bu güncellemenin geç kaldığını düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.



Kaynak: shiftdelete.net



