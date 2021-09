DOOM'u strateji oyununa çeviren bir Age of Empires 2 modu yayınlandı

Kült mertebesine ulaşmış bir FPS ve bir strateji oyunu, modlamanın gücüyle birleştirildi. Yakın zamanda mod sitelerine bomba gibi düşen Age of Empires 2 modu 'DOOM - An Action Sequence', bol keseden zebaniyi dünyanın en sevilen strateji oyunlarından birine doldurdu.



Age of Empires 2 için 'custom campaign' olarak sunulan mod, oyuna yepyeni bir harita ve birçok farklı figür getirdi. Silah ve araçların da DOOM'a göre düzenlendiği mod, kullanıcılara 2 bölümlük bir hikaye sunuyor.



Doomslayer'ı tepeden kontrol ettiğiniz bir dünya





En çok kullanılan oyun modu sitelerinden biri olan ModDB'ye 2 gün önce yüklenen DOOM temalı Age of Empires 2 modu, nostaljiden vazgeçemeyen oyuncuların yoğun ilgisini çekti. Mod sayesinde oyuncular, Age of Empires'ın açık düzlüklerinde değil cehennemin derinliklerinde savaş veriyor. Düşman, insanlar değil zebaniler oluyor. DOOM'da karşımıza çıkan heybetli pompalı tüfekler ve füzeler Age of Empires'a geliyor ve asansörler, çeşitli işlevlerdeki şalterler ve ışınlanma cihazları da oyuna ekleniyor.



Modda Age of Empires 2'yi Doomslayer olarak oynayabileceğiniz 2 adet bölüm bulunuyor. Birinci bölümde zebanilerin neden ve nasıl Mars'taki bir insan medeniyetini yok ettiklerini ortaya çıkarıyorsunuz. İkinci bölüm ise 2016 yılında çıkan DOOM'la benzer bir senaryoya sahip.



Kaynak: WebTekno