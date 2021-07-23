Donyell Malen için PSV ve Dortmund anlaşmaya vardı

PSV'nin yıldız oyuncularından Donyell Malen Dortmund'a transfer olmaya hazırlanıyor.



Uzun süredir pazarlıkların devam ettiği transfer görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldığı ve Hollandalı oyuncunun hafta sonunda Dortmund kulübü tarafından sağlık kontrollerine gireceği kaydedildi. Sağlık kontrollerinin ardından son dakika pürüzü çıkmadığı takdirde resmi imzaların atılması bekleniyor.



Öte yandan resmi olmayan bir bilgiye göre Malen'in menajeri Mino Raiola'nın iki kulübün anlaştığı 30 milyon euro bonservis bedelinin yüzde 30'unu menajerlik komisyonu olarak istediği belirtiliyor.



Ajax ve Arsenal altyapılarında oynadıktan sonra PSV altyapısına ve A takımına yükselem Donyell Malen, geçen sezon çıktığı toplam 47 maçta 27 gol 8 asistlik performansıyla göz doldurmuştu.



