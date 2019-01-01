Donovan'ı hedefleyen iki takım: 76ers ve Bulls!

The Athletic'den Sam Amick'e göre, Brett Brown'ı görevden aldıktan sonra yeni bir başantrenöre ihtiyaç duyan Philadelphia 76ers'ın, Billy Donovan'ı kovalayabileceği söyleniyor.



Donovan ve Oklahoma City Thunder, geçtiğimiz gün karşılıklı olarak yolları ayırmayı kabul etmişlerdi. Donovan'ın sözleşmesi, OKC'nin 2020 playofflarının ilk turunda Houston Rockets'e yenilmesinin ardından sona ermişti ve iki taraf da uzatma görüşmelerine devam etmemeye karar vermişti.



Sixers, 2020 playofflarının ilk turunda Boston Celtics tarafından süpürülmüştü. Takım, dizinden sakatlanan All-Star Ben Simmons olmadan oynamıştı.



Eski Cleveland Cavaliers başantrenörü ve şimdiki LA Clippers yardımcı koçu Tyronn Lue da, Sixers'ın işiyle yoğun bir şekilde adı geçen bir isimdi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Chicago Bulls'un da Donovan'la ilgilenmesinin beklendiğini ve ekibin birkaç aday ile ilk tur görüşmelerini henüz tamamladığını bildirdi.



Stadium'dan Jeff Goodman'a göre, Donovan'ın tercihi NBA'de kalmak ve koleje geri dönmemek.



