Donovan: "Zach, bir All-Star'ın yaptığı şeyi yapıyor"

Chicago Bulls koçu Billy Donovan, yıldız oyuncusu Zach LaVine'in All-Star yedek kadrosuna seçilmesi gerektiğine inandığını belirtti.



Donovan, şu anda sezonda 28.9 sayı, 5.4 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları yakalamış olan LaVine hakkında şunları söyledi:



"All-Star olan oyunculara baktığınızda, bireysel olarak yüksek seviyede oynadıklarını ve takımın seviyesini de yükselttiklerini görüyorsunuz. Bence Zach de bunu yapıyor."



Koçlar tarafından oylanan All-Star yedekleri Salı günü açıklanacak.



Gelişimini, özellikle savunma tarafında daha bilinçli olmasına bağlayan LaVine ise şu açıklamaları yaptı:



"Çalışıyorum sadece. Özellikle farkındalık konusunda daha iyi oldum. Her zaman savunma yapabilmişimdir. Atletizm açısından, beni driplingle geçebilecek olan ve benden daha atletik olan çok fazla adam olduğunu sanmıyorum. Savunma şemalarına bakıyorum, maç kasedi izliyorum ve rakip takım ile savunduğum adamın neler yaptığını görerek, bu yaptıklarını savuşturmaya çalışıyorum.



Bu konuda her zaman iyi olmayabilirsiniz ya da her zaman işe yaramayabilir. Ama en azından kendisine iyi olmadığı bir şey yaptırmaya çalışmak gerek."