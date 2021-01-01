Donovan: "Zach, artık takımın lideri olmaya odaklandı!"

Chicago Bulls başantrenörü Billy Donovan, yıldız oyuncusu Zach LaVine'in takım içindeki liderliğine övgülerde bulundu.



Donovan, LaVine'ın kendisini takımın alfası olarak oldukça iyi bir şekilde konumlandırdığını belirtti:



"Bu antrenman kampında müthişti. Ve yalnızca oyun açısından değil, takım arkadaşlarına söylediği şeyler de gerçekten harikaydı."



"ARTIK FARKLI ŞEYLERE ODAKLANIYOR"



56 yaşındaki koç, oldukça güvenilir bir yardımcı oyuncu kadrosuyla takıma liderlik etmek için şu anda en iyi şansa sahip olan LaVine'in oyun görüşünden de bahsetti:



"Bana göre kendisi oyunu, kazanmayı ve kaybetmeyi etkileyen şeyler üzerinden görüyor. Yetenekli bir oyuncu olduğunuzda, çoğu zaman becerilerinize gereğinden fazla güvenebileceğiniz zamanlar oluyor. Kendisi şu anda 'Tamam, nasıl liderlik edeceğim? Dört tane adamı nasıl yöneteceğim? Savunmada nasıl odaklı kalacağım?' gibi şeylere bakmaya başladı."



"VERDİĞİ MESAJLAR DEĞİŞTİ"



Donovan son olarak, 26 yaşındaki oyuncunun Tokyo'da Kevin Durant, Damian Lillard ve Jrue Holiday gibi büyük liderlerin yanında bir altın madalya kazanarak, çok fazla şey öğrendiğini de sözlerine ekledi:



"Alışkanlıklar, kimlik oluşturma, bağlılık ve odaklanma açısından, takıma verdiği mesajlarda oldukça gelişme gösterdiği belli oluyor. Bunu her gün sürdürüyor ve bunun için ona hayranım."



LaVine önümüzdeki sezona, aktif oyuncular arasında en fazla normal sezon maçında oynayıp playoff tecrübesine sahip olmayan tek oyuncu olarak girecek.



