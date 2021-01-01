Donovan: "Paul George, birkaç yıldır tam sağlıklı değil..."

Chicago Bulls koçu Billy Donovan, Oklahoma City Thunder döneminden eski oyuncusu ve şu anki LA Clippers yıldızı, Paul George'u övdü.



Donovan, George'un "seçkin" ve "hiç bencil olmayan" bir oyuncu olduğunu belirtti:



"Muhtemelen bizimle oynadığı dönemden beri, son birkaç yıldır tamamen sağlıklı olduğunu sanmıyorum. Bence sağlıklı olduğunda, sahanın iki tarafında da oynadığı için seçkin bir oyuncu olduğu ortada. Hiç bencil değildir, hem de hiç."



George, Donovan için, Thunder'da geçirdiği iki sezon (2017-2019) boyunca oynamıştı.



