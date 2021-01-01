Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Donovan: "Paul George, birkaç yıldır tam sağlıklı değil..."

Chicago Bulls koçu Billy Donovan, Oklahoma City Thunder döneminden eski oyuncusu ve şu anki LA Clippers yıldızı, Paul George'u övdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls koçu Billy Donovan, Oklahoma City Thunder döneminden eski oyuncusu ve şu anki LA Clippers yıldızı, Paul George'u övdü.

Donovan, George'un "seçkin" ve "hiç bencil olmayan" bir oyuncu olduğunu belirtti:

"Muhtemelen bizimle oynadığı dönemden beri, son birkaç yıldır tamamen sağlıklı olduğunu sanmıyorum. Bence sağlıklı olduğunda, sahanın iki tarafında da oynadığı için seçkin bir oyuncu olduğu ortada. Hiç bencil değildir, hem de hiç."

George, Donovan için, Thunder'da geçirdiği iki sezon (2017-2019) boyunca oynamıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal