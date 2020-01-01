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Donovan Mitchell, Rudy Gobert ile arasını düzeltti!

Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, takım arkadaşı Rudy Gobert ile arasını düzelttiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, takım arkadaşı Rudy Gobert ile arasını düzelttiğini söyledi.

Mitchell ve Gobert, koronavirüs testleri pozitif çıktan sonraki bir ay boyunca konuşmamışlardı.

"Şu anda iyiyiz. Çıkıp oynamaya hazırız. Ve bana kalırsa en kötü şeylerden biri, takımdaki adamları ve beraber yapmaya çalıştığımız şeyi de etkilemesiydi. Önümüzde baktığımızda, yaptığımız şeyi sürdürmeyi gerçekten istiyorum."

Mitchell, oyundan uzak kaldığı zamanı, tekrar değerlendirme yapmak ve kendine odaklanmak için kullandığını da sözlerine ekledi:

"Kesintisiz gidiyordum, gerçekten. Bu yüzden bu boş zaman, arkama yaslanarak olup biteni görmemi sağladı diye düşünüyorum. Ligdeki adamlara, farklı şeyleri nasıl ele aldıklarını sordum ve uzun zamandır harekette olduğum için, kendimi daha önce görmediğim bir şekilde gördüğüm bir zamandan geçtim."


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