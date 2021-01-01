"Donovan Mitchell'ın, Jazz ile ilişkisi zarar gördü" iddiası!

ESPN başyazarlarından Brian Windhorst, Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell'ın takımı ile olan ilişkisinin, 1. maçta oynatılmamasına karar verilmesi sonrası 'zarar gördüğünü' iddia etti.



Mitchell'ın Jazz'la ilişkisinin, takımın Memphis Grizzlies'e karşı oynadığı ilk tur playoff serisinin 1. maçında kendisini kadro dışı tutmaya karar vermesinin ardından, kötü bir durumda olduğu söylendi.



"Brian Windhorst & The Hoop Collective" podcastinin son bölümünde Windhorst, Mitchell ve Jazz'in son durumu hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Size şunu söyleyeyim, Donovan'ın organizasyonla ilişkisi bu hafta zarar gördü. Peki düzeltilemeyecek kadar mı gördü? Öyle bir şey demiyorum. Ama geride bırakacakları tatsız bir anı mı olacak? Belki.



Belki iki ay sonra Finallere yükselirler ve kimse hatırlamaz bile. Ya da sonraki dört maçı kazanırlar ve tamamen unutulur. Ama şu anda, Donovan bunun gerçekleşmiş olmasından ötürü incinmiş durumda."



Mitchell'ın, ekibin 1. maç öncesi Mitchell'ın ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle kendisini oynatmaması sonucu, "büyük bir hayal kırıklığına uğradığı ve üzüldüğü" söylenmişti.



