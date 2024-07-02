Cleveland Cavaliers ve yıldız oyuncusu Donovan Mitchell'ın, mevcut kontratını üç yıllığı 150,3 milyon dolarlık maksimum sözleşmeyle uzatma konusunda anlaştıkları bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Mitchell'ın 2027-28 sezonu için kontratında oyuncu opsiyonuna sahip olacağını söyledi.



Şu anda dört sezon boyunca 185 milyon dolar garantili maaşa sahip olan Mitchell, 10 yıllık oyunculuk süresini tamamlamasının ardından, 2027'de kontratını 380 milyon doların üzerinde değere sahip beş yıllık bir sözleşmeyle uzatma fırsatına sahip olacak.



Mitchell'ın takımla geleceğinin 2023-24 sezonunun büyük bir kısmı boyunca belirsiz olduğuna inanılmış olsa da, kendisinin JB Bickerstaff'ın başantrenörlük görevinden alınmasının ardından takıma kontratını uzatma yönünde taahhüt vermesi bekleniyordu.



27 yaşındaki yıldız oyuncu, 2023-24 sezonunda 55 maçta 26.6 sayı, 6.1 asist ve 5.1 ribaund ortalamaları yakaladı.





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