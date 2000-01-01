Donovan, dört asistan koçuyla yolları ayırdı!

New Chicago Bulls koçu Billy Donovan'ın, asistan koçları Karen Stack Umlauf, Dean Cooper, Nate Loenser ve Roy Rogers ile yollarını ayırdığı bildirildi.



1980'lerin başında Northwestern için öne çıkan bir oyuncu olan Umlauf, Bulls'a 1985 yılında giriş seviyesinde bir bilet danışmanı olarak katılmıştı. Merhum eski genel menajer Jerry Krause, kısa süre sonra kendisini basketbol operasyonları departmanına kaydırmı ve 2018 yaz liginde yardımcı antrenör olarak hizmet ettiğinde, Chicago'nun ilk kadın asistanı olmuştu.



Loenser, Bulls ile üçüncü sezonunda, Cooper ikinci sezonunda, Rogers ise ilk sezonundaydı.



Bu hamleler, başkan Jerry Reinsdorf'un diğer takımı Chicago White Sox'ta, menajer Rick Renteria ve uzun süredir saha antrenörü Don Cooper ile yollarını ayırmasıyla aynı gün gelmiş oldu.



Piyasadaki en iyi koçluk adaylarından biri olan Donovan, geçtiğimiz ay basketbol operasyonlarından sorumlu yeni başkan yardımcısı Arturas Karnisovas tarafından işe alınmıştı. Donovan, yolların ayrıldığı Jim Boylen'ın yerini almıştı.



Donovan, Oklahoma City Thunder'ı son beş sezonda 243-157'lik bir dereceye ve her yıl playofflara taşımıştı. Thunder ile geçirdiği zamandan önce, Donovan, Florida Üniversitesi'nde geçirdiği 19 sezon boyunca iki NCAA şampiyonluğu kazanmıştı.



