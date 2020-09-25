Donovan, Bulls'da neler yapacak?: "Oyunculara, nasıl kullanılmak istediklerini soracağım"

Billy Donovan, Chicago Bulls'un yeni koçu olarak tanıtıldı ve 55 yaşındaki başantrenör, takımın odak noktasının ne olacağını detaylandırdı.



The Athletic'den Shams Charania'ya göre yeni işe alınan Bulls başantrenörünün sözleşmesi dört yıl ve 24 milyon dolar civarı olacak.



Bulls'un önceki koçu Jim Boylen, 2020-21 sezonunda yalnızca yaklaşık 1.6 milyon dolar alacağı olduğu için, en düşük ücretli koçlardan biriydi.



Donovan'ın anlaşması, yine de kendisini San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich ve LA Clippers koçu Doc Rivers da dahil olmak üzere NBA'nin en yüksek maaş alan koçlarından biri haline getirmiyor.



Donovan, Bulls'un basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Arturas Karnisovas tarafından resmi olarak Bulls başantrenörü olarak tanıtıldı ve Karnisovas, kendisinden "takım önceliği zihniyetine sahip olan harika bir iletişimci" olarak söz etti.



"OYUNCU ÖNCELİKLİ BİR PROGRAM OLACAK"



55 yaşındaki koç, takımın odak noktasının ne olacağını şu şekilde açıkladı:



"Oyuncular için doğru şeyleri yapacağımız ve onları büyümeye ve başarılı olmaya devam ettirecek bir konuma yerleştireceğimiz, oyuncu öncelikli bir program olacak. Oyun tarzı stratejisini, nasıl oynayacağımızı ve herkesi nasıl kullanacağımıza odaklanacağız."



Donovan, başantrenör olarak ilk önce ne yapmayı planladığı hakkında da şöyle konuştu:



"Yapacağım ilk şey, bolca video izlemek... oyunculardan, nasıl kullanılmak istediklerini öğrenmek. Kendilerini nasıl en etkili biçimde hissediyorlar? Hücumdaki yetenek setlerinden nasıl yararlanabiliriz? Sonrasında ise nasıl oynamak istediğimizi geliştireceğiz."



OKC'DEN NEDEN AYRILDIĞINI DA AÇIKLADI



Deneyimli koç ayrıca Oklahoma City Thunder'dan ayrılmasının nedenini açıkladı ve OKC'nin yeniden yapılanma sürecine girmesinin veya hazır bir takıma geçmenin, kararının ardındaki nedenler olmadığını söyledi:



"Sanırım bunlar, bir yeniden yapılanma olması ya da olmaması konusunda hissettiklerimle ya da hazır bir ekip aramamla ilgili olarak ortaya atılan şeylerdi. Benim için durum asla bununla ilgili değildi. Benim için, zamanımın orada sona erdiğini, ortamın ne olacağını ve gelecekteki durumu bilmek çok daha önemliydi."



OKC'nin genel menajeri Sam Presti, ekibin yakın geleceğinin Donovan için bir sorun olduğunu öne sürerken, "ileriye dönük durumun" bir çatışmaya neden olduğu görülen bir şey olduğunu belirtmişti.



