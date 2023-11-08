Manchester United forması giyen Donny van de Beek için önemli bir transfer iddiası ortaya atıldı.Fabrizio Romano'nun haberine göre, Hollandalı orta saha oyuncusu ocak ayındaki transfer döneminde Manchester United'dan ayrılacak.The United Stand'a konuşan Romano,dedi.26 yaşındaki futbolcuyla yaz transfer döneminde Real Sociedad'ın ilgilendiğini hatırlatan Fabrizio Romano,sözlerini sarf etti.diyen Romanoşeklinde konuştu.Fabrizio Romano, son olarak,ifadelerini kullandı.2020 yılından bu yana Manchester United'da oynayan Donny van de Beek'in İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.Hollandalı orta saha oyuncusu, şu ana kadar Manchester United'da 62 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.