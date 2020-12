Donnie Walsh, emekliliğini duyurdu

Indiana Pacers'ın eski basketbol operasyonları başkanı Donnie Walsh, emekli olduğunu duyurdu.



79 yaşındaki başkan, 2013'ten beri Pacers için danışman olarak görev yapıyordu.



Walsh, duyurusunda şu ifadeleri kullandı



"Yaşlanıyorum ve artık enerjim yok. Bu gençlerin sporu. Bu iş her zaman zamanımın büyük bir kısmını işgal etti. Pacers her zaman kafamdaydı. Artık dikkatimi çocuklarıma, torunlarıma ve 58 yaşındaki eşime (Judy) verebileceğim."



Walsh, Pacers'a 1984 yılında yardımcı koç olarak katılmıştı. Yalnızca iki yıl sonra takımın genel menajeri olmuş ve 1987'de takımın ikon ismi Reggie Miller'ı Draft etmişti.



Walsh sonunda Indiana'nın ön bürosunun zirvesine yükselmiş ve kulübün daimi bir playoff yarışmacısı haline gelmesinde etkili olmuştu.



New York Knicks'in basketbol operasyonlarını yönetmek için Nisan 2008'de Pacers'tan ayrılan Walsh, NYC'deki üç yıllık bir görev süresinin ardından, 2012'de Indiana'ya dönmüştü.