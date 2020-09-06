Donnarumma, yeni sözleşmesinde 2 katını istedi

Milan'ın yıldız kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın kontratı 2021 yazında sona eriyor. Genç İtalyan, yeni sözleşmesinde iyileştirmeler istiyor.



Senelik 6 milyon avro kazanan genç kaleci, yeni sözleşmesinde bu rakamın neredeyse 2'ye katlanarak 10 milyon avroya yükselmesini istiyor.



Corriere della Sera gazetesine göre; Donnarumma'nın menajeri Mino Raiola bu talebi kulübe iletti.



Maaşlarda indirime gitmeyi planlayan Milan'ın bu rakamı kabul etmesi pek olası görünmüyor.



