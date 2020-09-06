Donnarumma, yeni sözleşmesinde 2 katını istedi

Milan'ın genç kalecisi Donnarumma, yeni sözleşme için senelik 10 milyon avro talep etti.

Haber; Sporx.com dış haberler
Donnarumma, yeni sözleşmesinde 2 katını istedi
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06 Eylül 2020 19:14
Milan'ın yıldız kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın kontratı 2021 yazında sona eriyor. Genç İtalyan, yeni sözleşmesinde iyileştirmeler istiyor.

Senelik 6 milyon avro kazanan genç kaleci, yeni sözleşmesinde bu rakamın neredeyse 2'ye katlanarak 10 milyon avroya yükselmesini istiyor.

Corriere della Sera gazetesine göre; Donnarumma'nın menajeri Mino Raiola bu talebi kulübe iletti.

Maaşlarda indirime gitmeyi planlayan Milan'ın bu rakamı kabul etmesi pek olası görünmüyor.



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