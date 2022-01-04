Donnarumma: 'PSG'de baskı daha fazla'

Paris Saint-Germain'e yaz transfer döneminde bonservissiz bir şekilde imza atan Gianluigi Donnaruma, eski kulübü Milan ile aradaki baskıyı kıyasladı.



İtalyan eldiven, "PSG'de baskı, Milan'a kıyasla çok daha fazla. Şu an, tüm kupaları kazanmak isteyen bir takımdayım" dedi.



"MEDYA HİKAYE ANLATMAK İSTİYOR"



Takımın bir diğer kalecisi Keylor Navas ile aralarındaki rekabeti değerlendiren Donnarumma, "Ben sakinim. Navas ile aramızda mükemmel bir ilişki var, biz arkadaşız. Medya, bazı hikayeler anlatmak istiyor ama rekabet her takımda var. Hangimizin oynayacağının kararını teknik direktör Pocchettino verecek" şeklinde konuştu.



PSG'ye transferinin ardından yedek kalmaya başlayan 22 yaşındaki kalecinin, Fransız ekibinde mutsuz olduğu öne sürülmüştü.



Donnarumma, yaz transfer döneminde katıldığı takımda,

bu sezon sadece 12 maçta görev aldı.





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