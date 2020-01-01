Donnarumma: 'Olağanüstü bir takımız'

Gianluigi Donnarumma Belçika zaferinin ardından yaptığı açıklamada yarı finale yükselmeleriyle ilgili konuştu.



Takım arkadaşlarını "Olağanüstü bir takımız" diyerek onore eden Donnarumma "Biz her şeyi hak ediyoruz. Bu takım hiçbir şeyden vazgeçmez. Ben de her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İlk büyük turnuvam olduğu için çok heyecanlıyım. Herkesin kurduğu hayali burada gerçekleştirmeyi umuyoruz." sözlerini kullandı.



Maçta Belçika lehine çalınan penaltıyla ilgili de konuşan Donnarumma, "Takım olarka hepimiz sinirlendik ama hemen toparlandık. Enerjimizi boşa harcayamazdık. Penaltı atılırken de orada Lukaku'yla bir konuşma oldu. Ona penaltı olmadığını söyledim ama cevap vermedi.



