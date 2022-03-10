Donnarumma, Neymar'ı dövmeye kalktı!

Paris Saint-Germain'de Real Madrid'e elendikten sonra büyük kavgalar çıktı. Donnarumma ve Neymar, soyunma odasında birbirleriyle atıştı. Takım arkadaşları kavgayı son anda engelledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Donnarumma, Neymar'ı dövmeye kalktı!
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10 Mart 2022 17:08
Paris Saint-Germain'in toplam skorda 2-0 öne geçtikten sonra Real Madrid'e 3-2 ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletini vermesi takım içerisinde kavga çıkardı.

Marca'da yer alan habere göre; mücadelenin son düdüğü sonrası Paris Saint-Germain soyunma odasında neredeyse kavga boyutuna gelen tartışmalar çıktı. Neymar, soyunma odasında kaleci Gianluigi Donnarumma'yı hedef aldı. İlk golün faturasını İtalyan kaleciye kesen Neymar'a da çok sert bir cevap geldi.

Gianluigi Donnarumma, Neymar'ı maç boyunca mücadele etmemekle suçladı ve ikinci golün kaptırdığı top nedeniyle geldiğini dile getirdi. Donnarumma, ardından Neymar'ın üstüne yürüdü. Donnarumma ve Neymar'ın fiziksel olarak birbirleriyle kavga etmesini ise araya giren takım arkadaşları engelledi.

Gerginlik ve tüm futbolcuların birbirlerini suçladığı kısa süreli tartışmanın ardından PSG teknik heyeti futbolcuları sakinleştirdi.

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