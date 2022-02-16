Donnarumma: "Mbappe bir uzaylı!"

Gianluigi Donnarumma, Real Madrid'i 1-0 mağlup ettikleri maçın değerlendirmesini yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Donnarumma: 'Mbappe bir uzaylı!'
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16 Şubat 2022 10:39
PSG'nin İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma Real Madrid'i 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Donnarumma maçı daha önce kontrol altında tutmaları gerektiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Oynadığımız futbol çok tatmin ediciydi. Golü daha önce bulmalıydık. Çok mutluyuz. Şimdi Madrid'de çok daha başka bir maça çıkacağız. Kendimize güveniyoruz ve hepimiz yüzde 100'ümüzü vererek galip gelebileceğimizi biliyoruz. Bu kulübün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum"

PSG'ye galibiyeti getiren golü kaydeden Mbappe'yle ilgili de konuşan Donnarumma, "Gol gecikti ama Mbappe ortaya çıkıp olayı halletti. Mbappe bir uzaylı! Biz her gün onunla oynamanın keyfini çıkarıyoruz. PSG'de kalıp kalmayacağına karar verecek olan kendisi" diye konuştu.

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