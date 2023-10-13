Donnarumma'dan Zaniolo ve Tonali'ye destek!

İtalya Milli Takımı'nın kalecisi Gianluigi Donnarumma, Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali hakkında konuştu.



İki takım arkadaşına destek veren Donnarumma, "Zaniolo ve Tonali, iki güçlü oyuncu. Birlikte harika bir takımız. Her zaman onların yanında olacağız. Ne yazık ki henüz onlarla konuşma fırsatım olmadı." dedi.



Zaniolo ve Tonali, haklarındaki bahis soruşturmasının ardından İtalya Milli Takımı kampından ayrılmıştı.



