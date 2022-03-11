Donnarumma'dan itiraf: "İki gün kolay geçmedi"

Paris Saint-Germain'in İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma, Real Madrid mağlubiyetinin ardından iki günün kolay geçmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Donnarumma'dan itiraf: 'İki gün kolay geçmedi'
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11 Mart 2022 20:16
Paris Saint-Germain'de Gianluigi Donnarumma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı alınan 3-1'lik yenilgiyi değerlendirdi.

Genç kaleci, "Şampiyonlar Ligi'nden elenmemizin ardından iki gün kolay geçmedi. Ama böyle zor zamanlardan güçlü çıkmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ligi kazanmaları gerektiğini söyleyen İtalyan eldiven, "Şimdi ligi kazanmayı düşünmemiz gerekiyor. Bunun için her şeyimizi vermeliyiz" diye konuştu.

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