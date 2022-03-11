Donnarumma'dan itiraf: 'İki gün kolay geçmedi'

Paris Saint-Germain'de Gianluigi Donnarumma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı alınan 3-1'lik yenilgiyi değerlendirdi.



Genç kaleci, "Şampiyonlar Ligi'nden elenmemizin ardından iki gün kolay geçmedi. Ama böyle zor zamanlardan güçlü çıkmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Ligi kazanmaları gerektiğini söyleyen İtalyan eldiven, "Şimdi ligi kazanmayı düşünmemiz gerekiyor. Bunun için her şeyimizi vermeliyiz" diye konuştu.





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