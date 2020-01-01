AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

Donnarumma: "Çeyrek finalde kimin geleceği fark etmez"

İtalya'nın 22 yaşındaki file bekçisi Gianluigi Donnarumma, Avusturya maçının ardından konuştu.

Donnarumma: 'Çeyrek finalde kimin geleceği fark etmez'
İtalya'nın başarılı kalecisi Gianluigi Donnarumma Avusturya'yı 2-1'lik skorla eleyip çeyrek finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.

Donnarumma açıklamasında çeyrek finale yükseldikleri için çok mutlu olduklarını belirterek erken gol bulamamalarının dezavantajını yaşadıklarını belirtti. Donnarumma maçın sonunda İtalya devlet televizyon RAI'ye verdiği demeçte, "Maçın kolay geçeceğini beklemiyorduk. Sonunda kalemizde golü gördük evet ama bu belki de bizim yeniden seriye başlamamız için motivasyon olacak. Bu andan sonra futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz, çeyrek finalde rakibimizin kim olacağı fark etmez" diye konuştu.

Öte yandan Gianluigi Donnarumma'nın kalesini koruduğu İtalya, 1144 dakikayı gol yemeden tamamlayarak kendisine ait olan rekoru geliştirdi.

Milan'dan ayrıldıktan sonra henüz yeni takımı açıklanmayan Gianluigi Donnarumma 16 yaşından bu yana resmi maçlarda forma giyiyor.

Son Dakika Haberleri
David Alaba üzgün ama gururlu
Mancini: "Avusturya maçı çeyrek finalden zor olacak"
Donnarumma: "Çeyrek finalde kimin geleceği fark etmez"
İtalya uzatmalarda Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükseldi
Yarmolenko: "Şu anda transferi düşünmüyorum"
Kasper Dolberg: "Mutluyum, gururluyum"
Gareth Bale: "Sonunu getiremedik"
Danimarka, Galler'e kabus yaşattı
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
iddaa tahmini: Galler - Danimarka
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play