Donnarumma: 'Çeyrek finalde kimin geleceği fark etmez'

İtalya'nın başarılı kalecisi Gianluigi Donnarumma Avusturya'yı 2-1'lik skorla eleyip çeyrek finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.



Donnarumma açıklamasında çeyrek finale yükseldikleri için çok mutlu olduklarını belirterek erken gol bulamamalarının dezavantajını yaşadıklarını belirtti. Donnarumma maçın sonunda İtalya devlet televizyon RAI'ye verdiği demeçte, "Maçın kolay geçeceğini beklemiyorduk. Sonunda kalemizde golü gördük evet ama bu belki de bizim yeniden seriye başlamamız için motivasyon olacak. Bu andan sonra futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz, çeyrek finalde rakibimizin kim olacağı fark etmez" diye konuştu.



Öte yandan Gianluigi Donnarumma'nın kalesini koruduğu İtalya, 1144 dakikayı gol yemeden tamamlayarak kendisine ait olan rekoru geliştirdi.



Milan'dan ayrıldıktan sonra henüz yeni takımı açıklanmayan Gianluigi Donnarumma 16 yaşından bu yana resmi maçlarda forma giyiyor.



