'Donk yakında kaleye de geçecek'

maçının 86. dakikasında forvet olarak oyuna girip 1 dakika sonrasında fileleri havalandırıp galibiyeti getiren, karşılaşmanın ardından sevinç gösterilerinin odak noktasıydı.Galatasaraylı futbolcular, Donk'u tebrik ederken, kaleci Fernando Muslera'ya, "Sıra sende Nando! Ryan, kaleye de geçecek" diye takıldı.Fatih Terim'in joker olarak kullandığı Donk, bu sezon 3 ayrı mevkide forma giydi. 6 karşılaşmada ön libero olarak görev yapan Hollandalı, 1'er kez de stoper ve santrfor oynadı.Donk, Galatasaray'daki iyi performansında Terim'in büyük payı olduğunu belirterek, "Hocamız sayesinde özgüvenim geri geldi, bu da sahadaki performansıma yansıdı" dedi.