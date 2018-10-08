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"Donk yakında kaleye de geçecek"

Ön libero ve stoperin ardından forvette de görev alıp golünü atan Ryan Donk, Antalyaspor maçından sonraki kutlamaların ilgi odağıydı.

Kaynak: Hürriyet
'Donk yakında kaleye de geçecek'
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08 Ekim 2018 06:02
Antalyaspor maçının 86. dakikasında forvet olarak oyuna girip 1 dakika sonrasında fileleri havalandırıp galibiyeti getiren Ryan Donk, karşılaşmanın ardından sevinç gösterilerinin odak noktasıydı.

Galatasaraylı futbolcular, Donk'u tebrik ederken, kaleci Fernando Muslera'ya, "Sıra sende Nando! Ryan, kaleye de geçecek" diye takıldı.

Fatih Terim'in joker olarak kullandığı Donk, bu sezon 3 ayrı mevkide forma giydi. 6 karşılaşmada ön libero olarak görev yapan Hollandalı, 1'er kez de stoper ve santrfor oynadı.

Donk, Galatasaray'daki iyi performansında Terim'in büyük payı olduğunu belirterek, "Hocamız sayesinde özgüvenim geri geldi, bu da sahadaki performansıma yansıdı" dedi.

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