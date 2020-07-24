Donk: 'Galatasaray'ı çok seviyorum'

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Donk, sezonu kapattıkları Antalyaspor maçı sonraısnda konuştu.



Sezonu değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Sezonun başlarında oynamıyordum, sonra yavaş yavaş forma bulmaya başladım. Talihsiz bir pandemi dönemi oldu ve sonrasında bambaşka bir Galatasaray oldu. Ruhumuzu kaybettik. Şanssızlıklar, talihsiz sakatlıklar, birçok şey bizim aleyhimizeydi. Son dönemdeki performansımdan memnun olduğumu söyleyemem" dedi.



Gelecek sezon Galatasaray'da olup olmayacağı sorulan Donk, Şu an için net bir cevap veremem, Galatasaray'ı çok seviyorum. Şu anda görüşmeler devam ediyor, sadece Galatasaray'ı sevdiğimi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.