Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Doncic ve Burke, KOVID-19 protokollerine girdiler!

Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic ve guard Trey Burke'ün NBA sağlık ve güvenlik protokollerine girdiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic ve guard Trey Burke'ün NBA sağlık ve güvenlik protokollerine girdiğini duyurdu.

İki oyuncunun da bu gece Milwaukee Bucks'a karşı oynanacak karşılaşmada kadro dışı olacağı kaydedildi. Dallas'ta, halihazırda KOVID-19 protokollerinde Reggie Bullock, Tim Hardaway, Josh Green ve Maxi Kleber ile dört oyuncu daha yer alıyor.

ESPN'den Tim MacMahon'a göre Dallas'ın son beş maçını ayak bileği sorunuyla kaçıran Luka, bu gece Milwaukee'ye karşı parkelere umuyordu.

22 yaşındaki oyuncu bu sezon oynadığı 21 maçta 25.6 sayı, 8.5 asist, 8.0 ribaund ve 1.0 top çalma ortalamalarına sahip.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal