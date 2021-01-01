Doncic ve Burke, KOVID-19 protokollerine girdiler!

Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic ve guard Trey Burke'ün NBA sağlık ve güvenlik protokollerine girdiğini duyurdu.



İki oyuncunun da bu gece Milwaukee Bucks'a karşı oynanacak karşılaşmada kadro dışı olacağı kaydedildi. Dallas'ta, halihazırda KOVID-19 protokollerinde Reggie Bullock, Tim Hardaway, Josh Green ve Maxi Kleber ile dört oyuncu daha yer alıyor.



ESPN'den Tim MacMahon'a göre Dallas'ın son beş maçını ayak bileği sorunuyla kaçıran Luka, bu gece Milwaukee'ye karşı parkelere umuyordu.



22 yaşındaki oyuncu bu sezon oynadığı 21 maçta 25.6 sayı, 8.5 asist, 8.0 ribaund ve 1.0 top çalma ortalamalarına sahip.



