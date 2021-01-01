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Doncic ve Beal, NBA'de haftanın oyuncuları!

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic ve Washington Wizards'ın yıldızı Bradley Beal, sırasıyla Batı ve Doğu Konferansı için Haftanın Oyuncuları seçildiler.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic ve Washington Wizards'ın yıldızı Bradley Beal, sırasıyla Batı ve Doğu Konferansı için Haftanın Oyuncuları seçildiler.

Bu sezon ödülü üçüncü kez kazanmış olan Doncic, Mavericks'in 3-0 kapattığı haftada 26.0 sayı, 9.0 ribaund ve 10.0 asist ortalamaları yakaladı:

21 Nisan: 30 sayı (10-22 şut isabeti, 4-11 üçlük isabeti, 6-10 serbest atış isabeti), 10 ribaund, 9 asist, 2 top çalma.
22 Nisan: 30 sayı (9-21 şut isabeti, 3-9 üçlük isabeti, 9-11 serbest atış isabeti), 9 ribaund, 8 asist, 3 top çalma.
24 Nisan: 18 sayı (6-15 şut isabeti, 2-6 üçlük isabeti, 4-5 serbest atış isabeti), 8 ribaund, 13 asist.

Beal ise 31.3 sayı, 5.8 ribaund ve 3.0 asist ortalamaları ile oynarken, Wizards haftayı 4-0 kapattı:

19 Nisan: 30 sayı (12-21 şut isabeti, 3-4 üçlük isabeti, 3-4 serbest atış isabeti), 1 ribaund, 2 asist, 3 top çalma, 1 blok.
21 Nisan: 29 sayı (8-21 şut isabeti, 2-6 üçlük isabeti, 11-11 serbest atış isabeti), 10 ribaund, 4 asist, 2 top çalma.
23 Nisan: 33 sayı (12-24 şut isabeti, 4-6 üçlük isabeti, 5-5 serbest atış isabeti), 6 ribaund, 3 asist, 1 top çalma, 2 blok.
25 Nisan: 33 sayı (13-24 şut isabeti, 2-4 üçlük isabeti, 5-6 serbest atış isabeti), 6 ribaund, 3 asist, 1 top çalma.


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