Doncic ve Beal, NBA'de haftanın oyuncuları!

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic ve Washington Wizards'ın yıldızı Bradley Beal, sırasıyla Batı ve Doğu Konferansı için Haftanın Oyuncuları seçildiler.



Bu sezon ödülü üçüncü kez kazanmış olan Doncic, Mavericks'in 3-0 kapattığı haftada 26.0 sayı, 9.0 ribaund ve 10.0 asist ortalamaları yakaladı:



21 Nisan: 30 sayı (10-22 şut isabeti, 4-11 üçlük isabeti, 6-10 serbest atış isabeti), 10 ribaund, 9 asist, 2 top çalma.

22 Nisan: 30 sayı (9-21 şut isabeti, 3-9 üçlük isabeti, 9-11 serbest atış isabeti), 9 ribaund, 8 asist, 3 top çalma.

24 Nisan: 18 sayı (6-15 şut isabeti, 2-6 üçlük isabeti, 4-5 serbest atış isabeti), 8 ribaund, 13 asist.



Beal ise 31.3 sayı, 5.8 ribaund ve 3.0 asist ortalamaları ile oynarken, Wizards haftayı 4-0 kapattı:



19 Nisan: 30 sayı (12-21 şut isabeti, 3-4 üçlük isabeti, 3-4 serbest atış isabeti), 1 ribaund, 2 asist, 3 top çalma, 1 blok.

21 Nisan: 29 sayı (8-21 şut isabeti, 2-6 üçlük isabeti, 11-11 serbest atış isabeti), 10 ribaund, 4 asist, 2 top çalma.

23 Nisan: 33 sayı (12-24 şut isabeti, 4-6 üçlük isabeti, 5-5 serbest atış isabeti), 6 ribaund, 3 asist, 1 top çalma, 2 blok.

25 Nisan: 33 sayı (13-24 şut isabeti, 2-4 üçlük isabeti, 5-6 serbest atış isabeti), 6 ribaund, 3 asist, 1 top çalma.



