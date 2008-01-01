Doncic: "Üç tane kaldı!"

Dallas Mavericks'in genç yıldızları Luka Doncic ve Kristaps Porzingis, dün gece LA Clippers'a karşı kazandıkları playoff ilk turu 2. maçından sonra konuştular.



21 yaşındaki Luka, maçı 28 sayı, 8 ribaund ve 7 asistle tamamladı ve karşılaşmanın ardından, Mavericks'in tüm seriyi kazanabileceğinden emin olduğunu belirtti:



"Sadece üç tane kaldı. Bence onlarla savaşabiliriz. Girdiğimiz herhangi bir seriye, kesinlikle kazanabileceğimiz inancıyla giriyoruz. Buna inanmıyorsanız, burada olmamanız gerekmiyor zaten. Buna inanmalısınız."



Porzingis'in de kariyerinin ilk NBA playoff galibiyeti olan maçta, Clippers'a karşı 23 sayı ve 7 ribaund ile oynamış olan Letonyalı yıldız, galibiyetin kendisi için ne anlama geldiğine dair düşüncelerini paylaştı:



"Şimdiden bir şampiyon olduğuma dair kendimi gaza getirmeye çalışıyorum. Sahada olmam gerekiyordu. Kazanmam gerekiyordu. Şampiyon olmak için, tüm maçları kazanmak için sahada olmayı hak ettiğinize inanmalısınız."



Mavs koçu Rick Carlisle, "Maçları bu şekilde kazanmamız gerekecek. Derinliğimiz bunun büyük bir parçası olacak" şeklinde konuştu.



GEORGE VE KAWHI, ENDİŞELENMEDİLER



Maçtan sonra George, yenilgiden ötürü çok endişelenmedi ve takımının mücadeleye hazır olduğunu vurguladı.



"Bu bir maraton. Oynadığımız takım kötü bir takım değil. İyi bir takımla oynuyoruz. Tüm yıl boyunca sıkıntı çektiğimiz için, bu yüzden bu fark etmiyor. Zor bir mücadele bekliyoruz. Ancak bunun iyi yanı, mücadeleye hazır olmamızdır. Zorluydu. Takımınıza destek vermeye çalışırken, bir ritim bulmaya çalışırken ucuz fauller almak her zaman zordur. Bu işler böyle. Ben de bununla oynamaya çalıştım. Hücum tarafında bu gece biraz sıkıntı çektim."



Kawhi Leonard da yenilgiyle ilgili ve Doncic'i durdurmak için ne yapması gerektiği konusundaki düşüncelerini paylaştı:



"Dallas'a hakkını veriyorum. Bu gece iyi oynadılar. Maçı çeviremememizin sebebi onlardı. Büyük şutlar soktular. Doğru zamanda bizim de serilerimiz oldu. Serbest atış çizgisine geldik. Onlar da iyi savunma yaptılar. Luka'yı savunmak için odaklanmalı ve ona iyi bir takım savunması yapacak diğer eşleşmelerde odaklı kalmalıyız. Tüm yapabileceğiniz bu. O harika bir oyuncu. Yapabileceğiniz tek şey onun şutunu bozmaya çalışmak. Kolay şut vermemek."



