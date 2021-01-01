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Doncic: "Play-in turnuvasının olayını anlamıyorum"

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, NBA'in play-in turnuva konseptini eleştiren oyuncular arasına girdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, NBA'in play-in turnuva konseptini eleştiren oyuncular arasına girdi.

Doncic dün gece Dallas'ın Philadelphia 76ers'a karşı aldığı 113-95'lik mağlubiyet sonrası (son dört maçta üçüncü yenilgi), turnuvayla ilgili şunları söyledi:

"Play-in'in olayını anlamıyorum. Playofflara girmek için 72 maç oynuyorsunuz, ama sonra belki arka arkaya iki maç kaybedip playoffların dışında kalabiliyorsunuz. Yani bunun asıl olayını göremedim. Bizim şu anda hedefimiz, altıncı sıraya gelmeye çalışmak. Belki daha da yüksek bir noktaya."

Dallas (29-24) Batı Konferansı'nda yedinci sıradada yer alıyor. Bu da yükselemedikleri takdirde, play-in turnuvasına katılmak durumunda kalacakları anlamına geliyor.

Play-in konsepti, her konferansta yedinciden 10'uncu sıraya kadar olan takımları içeriyor. NBA'in Mart ayında açıkladığı konseptte, her konferansta üçer maç bulunuyor.


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