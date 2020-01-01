Doncic, Morris için: "Böyle bir oyuncuyla uğraşmak istemiyorum"

LA Clippers forveti Marcus Morris, Clippers'ın dün gece Dallas Mavericks'e karşı seriyi atladığı karşılaşmanın ardından, maçta Luka Doncic'i incitmeye çalışmadığını ve sert oynadığını yineledi.



Morris, Luka'nın kafasına vurduğu pozisyon için "flagrant foul 2" kararı verildiği maçta, dün gece oyundan atılmıştı:



"Bu kararı vermeleri gerekiyordu. Dürüst olmak gerekirse, bu seride pek çok kez karşılıklı şeyler yaşandı. Zor bir seriydi. İnsanların sert basketbol oynamakla, birilerini sakatlamaya çalışmayı karıştırmasını istemiyorum. Bence Tim Hardaway'in önceki maçta Paul George'a yaptığı sert faule aynı gözle bakılmamıştı."



Morris, Doncic hakkında ise, "O genç bir oyuncu. Ligin yüzü olacak. Tüm bunları hesaba kattım. Ben uzun bir süredir ligdeyim. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü bilirim. Koca adamım. Yaptığımın arkasında dururum. Dediğim gibi, bileğine basmak da istememiştim. Twitter'da istediklerini söylesinler. Ben oynamaya devam edeceğim, takımımın ikinci tura çıkmasından ötürü mutluyum." şeklinde konuştu.



Morris, sonraki serinin 1. maçında cezalandırılmayacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi.



"ARTIK NE DÜŞÜNDÜĞÜMÜ BİLİYORSUNUZ"



Maçı 38 sayı, 9 ribaund ve 9 asistle tamamlayan Doncic, Morris'in bu faulü kasıtlı olarak yapıp yapmadığı sorulduğunda ise, doğrudan yanıt vermedi.



"Korkunç bir pozisyondu. Ne diyebilirim ki? Korkunç bir faul. Arka arkaya iki maçtır aynı şeyleri yaptı. İlk maçta yaptığının kasıtlı olmadığını ummuştum, ama bu maçtaki faule baktığımda, artık ne düşündüğümü biliyorsunuz. Sadece, bu tür bir oyuncuyla uğraşmak istemiyorum."



