Doncic: "MIP ödülünü hak etmiyorum, Graham'e verin!"

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünü hak etmediğini ve kendisinin yerine, Charlotte Hornets guardı Devonte Graham'ın finalist olması gerektiğini söyledi.



Doncic'in ilk NBA sezonu, çaylak oyuncular arasında tüm zamanların en iyilerinden biriydi. Ancak 21 yaşındaki Slovenyalı yetenek, henüz yavaşlamış değil. Bu yıl Doncic bir All-Star oldu ve ismi de MVP tartışmalarında sık sık gündeme geliyor.



Mavericks'in genç yıldızı, aynı zamanda MIP (Most Improved Player) ödülünü kazanmaya aday. Doncic'in istatistikleri 21.2 sayı, 7.8 ribaund ve 6.0 asistten, 29.1 sayı, 9.5 ribaund ve 8.9 asist'e yükseldi.



Ancak Luka, Dallas Morning News'den Brad Townsend'e, MIP ödülünü hak ettiğini düşünmediğini belirtti:



"Beni MIP adayları listesinden çıkarın ve oraya Devonte' Graham'i koyun. Doncic, Dallas Morning News'den Brad Townsend'e orada olmayı hak etmiyorum."



25 yaşındaki Hornets point guardı, geçen sezondan bu yana önemli ölçüde gelişmişti. Graham önceki yıl maç başına 4.7 sayı, 1.4 ribaund ve 2.6 asist ortalamalarına sahipken, bu sezon istatistikleri 18.2 sayı, 3.4 ribaund ve 7.5 asiste yükseldi.



Graham, Luka'nın kendisinin MIP ödülünü hak ettiğiyle ilgili söylediğini gördüğünde, Twitter'dan "Saygılar" şeklinde bir tweet ile yanıt verdi.



