Los Angeles Lakers'ın süperstarı Luka Doncic, yeni topluluğuna destek olmak adına büyük bir bağış yaptı.



Doncic, Los Angeles'taki yangın felaketinden etkilenenlere yardım amacıyla 500.000 dolar bağışta bulundu. Mavs yıldızı, geçtiğimiz hafta Dallas Mavericks'ten Anthony Davis ve Max Christie karşılığında Lakers'a takas olmuştu.



Yıldız oyuncu, Noel'den bu yana sol baldırındaki sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldı ancak geçtiğimiz hafta Lakers ile antrenmanlara başladı. Aynı zamanda, Los Angeles'ta büyük yıkıma sebep olan orman yangınlarından etkilenen bölgeler için bağış yaparak topluma destek oldu.



"Los Angeles'a indiğimde bu yangınların neden olduğu zararları görmek beni derinden üzdü," diyen Doncic, kendi vakfı aracılığıyla şu açıklamayı yaptı: "Evlerini, okullarını ve oyun alanlarını kaybeden çocuklar için üzgünüm. Vakfım, acil yardım çalışmalarına 500.000 dolar bağışlıyor. Ayrıca, yıkılan oyun alanlarını ve sahaları yeniden inşa etmek için de çalışmalara destek vermeye kararlıyım."



Doncic, mesajını "Yeni komşunuz" ifadesiyle noktaladı. Doncic'in bağışı, Topluluk Vakfı Yangın Kurtarma Fonu'na yapıldı ve önümüzdeki iki yıl içinde çocuk oyun alanlarının yeniden inşasına odaklanarak daha fazla destek sağlayacağı açıklandı.



